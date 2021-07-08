На Украине захотели ввести санкции против 52 граждан Белоруссии

Кабинет министров Украины выступил с предложением к Совету национальной безопасности страны ввести санкции против 52 белорусских граждан. Список опубликован на сайте украинского правительства.

В нём находятся министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и другие. В течение месяца этот список будет передан на рассмотрение СНБО.

Ранее Евросоюз ввёл против Белоруссии четвёртый пакет санкций. Ограничительные меры касались 78 физических и восьми юридических лиц. Решение было принято «в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в стране и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества».

Отношения между странами Запада и Белоруссией ухудшились после выборов президента в республике. На них победил действующий президент Александр Лукашенко, а оппозиция заявила о подтасовках результатов.

Новая волна недовольства со стороны Запада началась после инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, на котором летели белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Борт приземлился в аэропорту Минска после фейкового сообщения о бомбе. Россиянка и оппозиционер были арестованы. После этого страны Европы ограничили авиасообщение с Белоруссией, к санкциям присоединились и власти Украины.