На Украине захотели призывать в армию с 16 лет Экс-депутат Верховной рады Кива: Рада рассмотрит проект о призыве в армию с 16 лет

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Украинский экс-нардеп Илья Кива сообщил о новой инициативе, которая поступила на рассмотрение Верховной рады Украины. По его словам, парламент страны готовится к рассмотрению законопроекта о призыве в армию с 16 лет. Об этом пишет KP.RU. Сейчас в украинской армии могут служить граждане старше 18 лет.

Рада хочет рассмотреть проект, который даст возможность призывать в армию детей 16 лет! <...> Вы понимаете, что Зеленский [президент Украины] не только вас, взрослых, приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет, — отметил бывший украинский политик.

По его словам, Украину окончательно превратили в нацистскую Германию образца 1945 года. При этом всего день до этого Кива заявил, что Зеленский усилил меры личной безопасности из-за того, что опасается покушения со стороны западных спецслужб или командиров ВСУ. «Зеленский поставил задачу усилить личную охрану, боясь не ударов русских ракет, а покушения украинских военных», — подчеркнул экс-депутат.

Он поделился данными, что высшее командование ВСУ постоянно говорит о неадекватности президента Украины и его безумных решениях.