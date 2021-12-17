На Украине удивились продажам билетов на концерт Шуфутинского в Киеве

Пресс-секретарь государственной пограничной Украины Андрей Демченко выразил удивление тем фактом, что организаторы продолжают продавать билеты на концерт известного российского певца Михаила Шуфутинского в Киеве, сообщает «Украинская правда». Концерт запланирован на 8 марта.

На сайтах продаж билеты на концерт певца стоят от 590 до 6 тысяч гривен (от 22 до 220 долларов). Демченко до этого заявил , что пограничники не пустят Шуфутинского на Украину из-за его неоднократных поездок в Крым.

Удивляет, что организаторы, вероятно, зная о его нарушении украинских законов и хорошо понимая, что из-за этого концерт может не состояться, продолжают анонсировать выступление и продавать людям билеты, — сказал Демченко.

По его словам, у пограничников есть достаточно оснований для отказа во въезде Шуфутинскому и что в случае, если он приедет, его ждёт запрет на въезд на Украину.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что ведомство рассматривает вопрос о закрытии въезда в страну для певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. По его словам, выступления этих артистов являются инструментом мягкой российской пропаганды.