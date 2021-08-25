На Украине сорвали планы по сборке американских вертолётов

Концерн «Укроборонпром» сорвал планы по сборке американских вертолётов UH-1 «Ирокез». Об этом сообщает Defense Express.

Издание отмечает , что наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода обещал гендиректор концерна Юрий Гусев в феврале 2021 года. Более того, к 30-летию независимости Украины концерн планировал построить первый такой вертолёт, но пока сборка даже не начиналась.

В «Укроборонпроме» сорванные планы объяснили тем, что из-за длительных разрешительных процедур в страну пока ещё не завезены машинокомплекты для сборки вертолётов, известных ещё со времён войны во Вьетнаме.

В Defense Express выяснили, что «Укроборонпром» не получил разрешения на производство вертолётов от американской компании Bell Textron.

Ранее стало известно, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, при возвращении Крыма в 2014 году Россия украла большую часть флота Украины.