На Украине сочли Зеленского «монархом» после принятия закона об олигархах

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский назвал президента страны Владимира Зеленского «монархом» после принятого 23 сентября во втором чтении Верховной Радой закона об олигархах. Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook.

Он назвал новый закон непоследовательным, нелогичным и признал, что его можно применить даже против его автора Зеленского. По словам Уманского, критерии признания того или иного гражданина олигархом в принятом документе слишком расплывчаты и часто противоречат друг другу.

Гораздо больше Владимиру Зеленскому подошел бы термин «монарх». Но мы его назовем просто «гражданин», — написал бывший министр финансов.

По мнению Уманского, президент Украины использует политику для увеличения своих доходов, контролирует СМИ, финансирует свою партию «Слуга народа» и руководит деятельностью монополий.

Экс-министр считает, что всего вышеперечисленного достаточно, чтобы назвать Зеленского олигархом. Уманский отметил иронию того, что эти критерии прописаны в его собственном законе.

По новому законопроекту олигархом следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Олигархам отныне запрещено делать взносы для поддержки политических партий, быть покупателями объектов большой приватизации, владеть СМИ.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона «Об олигархах».