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На Украине отрицают планирование атаки в Донбассе

07:33, 12 апреля 2021
Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не собирается наступать в Донбассе.

Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми, — пояснила она в эфире телеканала «Дом».

Мендель добавила, что власти Украины имеют «стойкое убеждение», что к миру должны вести переговоры.

Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами, — отметила пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае возобновления активной фазы вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям. Причём ни тот, ни другой не станет благом для нынешних властей республики, считает польский политолог Мацей Вишневский. Официальный Киев в любом случае не сможет выйти победителем, считает он.

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