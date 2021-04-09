На Украине отрицают планирование атаки в Донбассе

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Российская туристка отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями от обстановки, которая сложилась в стране из-за ограничений на фоне коронавируса.

По её словам, в Стамбуле всё спокойно, местные жители привычно работают. На улицах они почти все ходят в масках, рассказала девушка в блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Для местных жителей за...