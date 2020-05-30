На Украине отменили самоизоляцию для абитуриентов

https://static.news.ru/photo/f777dc20-a255-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Власти Украины отменили обязательный двухнедельный карантин для выпускников школ, прибывающих в страну из-за границы, а также из самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР на тестирование, необходимое для поступления в вузы.

Лица, которые для сдачи внешнего независимого оценивания приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения со временно оккупированных территорий, теперь не должны находиться на обсервации или самоизоляции, — цитирует РИА Новости министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

При этом он уточнил, что для всех остальных граждан, прибывающих из-за границы, 14-дневный карантин остаётся обязательным.

Как писал NEWS.ru, министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению вступительных очных экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях в условиях пандемии коронавируса. Учебные заведения будут проверять температуру на входе, обеспечат соблюдение социальной дистанции между поступающими. В помещениях будут проводиться дезинфекция и проветривание. На сцене либо перед членами приёмной комиссии установят прозрачные экраны. Если эти пункты невозможно выполнить, то ведомство рекомендовало провести экзамены дистанционно с применением аудио- и видеосвязи.