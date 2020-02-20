https://static.news.ru/photo/435a7b20-53e1-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/Global Look Press

Информация о пяти подтверждённых случаях заражения коронавирусом на Украине не верна. Об этом заявили в Минздраве страны.

Информация о пяти подтверждённых случаях коронавируса COVID-19 на Украине не соответствует действительности, — цитирует сообщение Минздрава Украины РИА Новости.

При этом в ведомстве попросили СМИ не распространять этих слухов. Кроме того, пресс-служба министерства призвала уведомить об отправителе этой информации.

Как сообщал ранее NEWS.ru, активисты в Тернопольской области Украины хотят защититься от людей, которые вернутся из Китая из-за вспышки коронавируса. Для этого они загородили проезд в село Коноптовка бетонными блоками, положили автомобильные покрышки и вырыли рвы.