Активисты в Тернопольской области Украины хотят защититься от людей, которые вернутся из Китая 20 февраля из-за вспышки коронавируса. Для этого они загородили проезд в село Коноптовка бетонными блоками, положили автомобильные покрышки и вырыли рвы.
Как
Ситуация спокойная. Есть решение общины с просьбой перенести место дислокации эвакуируемых, общественный порядок обеспечен, — заявил представитель полиции.
Депутат Верховной рады Павел Бакунец считает, что жители Западной Украины «охвачены паникой» из-за планов властей разместить эвакуированных украинцев из Китая в пределах своего государства.
В течение выходных и сегодня жители Яворовского района [Львовской области] и других районов в большой панике, ведь распространяются слухи, что в местные санатории, например «Шкло» около большого города Новояворовск, привезут людей на карантин, — заявил политик.
Украинское правительство заявило, что эвакуированные из Китая граждане будут находиться на двухнедельном карантине. В настоящий момент нет информации, в каких учреждениях их разместят.
NEWS.ru сообщал, что китайские учёные заявили о прохождении пика эпидемии в стране. По их данным, у большинства людей, заражённых COVID-19, наблюдаются лёгкие симптомы. Риск для жизни коронавирус представляет в сочетании с другими заболеваниями.
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