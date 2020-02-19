https://static.news.ru/photo/4468c272-530c-11ea-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активисты в Тернопольской области Украины хотят защититься от людей, которые вернутся из Китая 20 февраля из-за вспышки коронавируса. Для этого они загородили проезд в село Коноптовка бетонными блоками, положили автомобильные покрышки и вырыли рвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, люди опасаются распространения опасного заболевания. Эвакуированных граждан должны разместить в санатории «Медоборы». Активисты считают, что медучреждение не имеет необходимых условий для приёма таких больных. Жители трёх населённых пунктов отправились на автобусах в Тернополь для встречи с руководителями областного совета, чтобы решить этот вопрос.

Ситуация спокойная. Есть решение общины с просьбой перенести место дислокации эвакуируемых, общественный порядок обеспечен, — заявил представитель полиции.

Депутат Верховной рады Павел Бакунец считает, что жители Западной Украины «охвачены паникой» из-за планов властей разместить эвакуированных украинцев из Китая в пределах своего государства.

В течение выходных и сегодня жители Яворовского района [Львовской области] и других районов в большой панике, ведь распространяются слухи, что в местные санатории, например «Шкло» около большого города Новояворовск, привезут людей на карантин, — заявил политик.

Украинское правительство заявило, что эвакуированные из Китая граждане будут находиться на двухнедельном карантине. В настоящий момент нет информации, в каких учреждениях их разместят.

NEWS.ru сообщал, что китайские учёные заявили о прохождении пика эпидемии в стране. По их данным, у большинства людей, заражённых COVID-19, наблюдаются лёгкие симптомы. Риск для жизни коронавирус представляет в сочетании с другими заболеваниями.