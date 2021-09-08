На Украине объяснили важность для Зеленского встречи с Путиным

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского крайне важна встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Без неё и нормализации отношений с Россией украинский глава не сможет переизбраться на второй срок, отметил политолог в эфире телеканала «Наш».

Бортник считает , что демонстрация успехов в мирном урегулировании, которых сейчас нет, поможет Зеленскому. Его предшественник Пётр Порошенко без налаживания отношений с Москвой не смог переизбраться на новый срок.

Политолог добавил, что сейчас Россия не «контролирует» Украину, а потому не сможет «продвинуть» своего кандидата на выборах президента. При этом в руках Москвы находятся «ключевые предохранители», способные повлиять на ситуацию на Украине, подчеркнул Бортник.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И поездка станет для него унижением, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев. Политик отметил, что из-за большой заинтересованности Зеленского во встрече с Путиным он отправится туда, куда укажут, даже в Крым.