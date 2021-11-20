На Украине объяснили, почему РФ пытается обострить ситуацию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с его страной, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах. В беседе с «Украинской правдой» он пообещал, что Киев не допустит повторения ситуации 2014 года.

Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров, — подчеркнул Данилов.

На встрече с делегацией сената США на Галифакском международном форуме по безопасности секретарь СНБО также поблагодарил американскую сторону за помощь, в частности в военной сфере.

Ранее стало известно, что Украина готовится к нападению России к концу января — началу февраля 2022 года, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что эти данные практически совпадают с прогнозами американских разведывательных служб.