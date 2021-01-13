На Украине назвали условия для отрешения Зеленского от власти

https://static.news.ru/photo/015b0df2-5624-11eb-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Института украинской политики Кость Бондаренко заявил, что есть два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского. По его словам, хотя для досрочных президентских выборов оснований нет, сместить с поста главу государства возможно.

Первый вариант заключается в соответствующем голосовании Верховной рады. Для отрешения Зеленского требуется три четверти голосов депутатов, на что сейчас рассчитывать невозможно, отметил политолог в интервью изданию «Главред».

Вторым вариантом Бондаренко назвал госпереворот.

Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — считает политолог.

Он уточнил, что не верит в «майдан», не санкционированный США. При этом Бондаренко подчеркнул, что сейчас на Украине «нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот».

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный Киев во время переговоров с РФ постоянно озирается на Соединённые Штаты Америки и выставляет Украину полуколонией. Об этом заявил депутат Верховной рады, экс-спикер МИД Незалежной Олег Волошин. По его мнению, Москве «проще разговаривать» с избранным президентом США Джо Байденом.