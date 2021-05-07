На Украине изъяли самогон из чернобыльских яблок, сваренный для британцев

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На Украине компания Chernobyl Spirit сварила для британцев самогон из яблок, которые вырастили рядом с Чернобыльской АЭС. Однако партию в 1500 бутылок напитка изъяли представители спецслужб Украины, сообщается на сайте производителя.

Как сообщили в Chernobyl Spirit, партия предназначалась для экспорта в Великобританию и была снабжена соответствующими акцизными марками. Один из основателей винокуренной компании, профессор Портсмутского университета Джим Смит отметил, что, скорее всего, украинские спецслужбы обвиняют их в использовании поддельных украинских акцизных марок.

Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и чётко обозначены действующими акцизными марками этой страны, — сообщил он на сайте.

Chernobyl Spirit позиционирует свой алкогольный напиток как первый продукт, произведённый на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии 1986 года. Украинские и британские учёные установили, что слаборадиоактивные продукты из чернобыльской зоны можно перегонять для изготовления спиртных напитков.

Ранее Украина рассекретила документы КГБ о чернобыльской катастрофе. Среди них есть и первый доклад о произошедшем от директора ЧАЭС Виктора Брюханова. В этом документе отражена хронология произошедшего и стенограмма переговоров операторов станции в момент аварии. Среди рассекреченных данных присутствуют документы о серьёзных, но не таких фатальных авариях на ЧАЭС. Так, в 1982 году произошёл выброс радиоактивных веществ, также нештатные ситуации случались на третьем и четвёртом энергоблоках.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.