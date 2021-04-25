Украина рассекретила документы КГБ о чернобыльской катастрофе

https://static.news.ru/photo/10ca9666-a685-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Секретные документы Комитета госбезопаности (КГБ) СССР о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) стали достоянием общественности. Их обнародовал в Facebook государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ).

Среди материалов, в частности, есть самый первый доклад о произошедшем взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова. В нём отражена хронология основных событий, а также приведена стенограмма переговоров операторов станции в момент аварии.

Кроме этого, присутствуют документы о решении эвакуировать почти 45 тысяч жителей Припяти и близлежащих районов.

В рассекреченных бумагах также утверждается, что серьёзные, но не такие фатальные по последствиям аварии на ЧАЭС происходили и раньше. Например, в 1982 году на первом энергоблоке произошёл выброс радиоактивных веществ. Тогда, как следует из доклада, были приняты меры «для недопущения панических и провокационных слухов». После нештатные ситуации случались на третьем и четвёртом энергоблоках.

Кроме того, в одном из докладов, датированных 1983 годом, открыто сказано о том, что атомная станция является одной из самых опасных в стране, не имеющей при этом средств безопасности. В случае аварии её радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

В 2020 году правительство Украины решило открыть зону отчуждения для ознакомительных туристических поездок. Помимо этого, президент Белоруссии озвучил планы «вернуть к жизни» пострадавшие от радиации районы. Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание там многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов.