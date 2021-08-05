На Украине заочно арестовали российские самолёты за полёты в Крым

Украинский суд заочно наложил арест на 13 пассажирских судов российской авиакомпании за полёты в Крым. Об этом говорится в пресс-службе украинской прокуратуры Крыма.

Осуществление перелётов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, — говорится в сообщении.

Речь идёт о самолётах марки Airbus, которые использовались для перевозки пассажиров в пункт пропуска «Симферополь — Авиа», который находится на территории Крыма. На Украине считают эту территорию «временно оккупированной». Не уточняется, о самолётах какой авиакомпании идёт речь.

Авиаперевозки в Крым осуществляют минимум 37 российских авиакомпаний. В украинской прокуратуре Крыма заявили, что заочный арест наложен на 211 российских самолётов.

Крым стал российской территорией в марте 2014 года после референдума, на котором большая часть жителей региона поддержали данное решение. Несмотря на то что референдум соответствовал нормам международного права, Украина, США и страны ЕС не признали результаты голосования.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским. Об этом политик высказался в эфире телеканала «Дом», затронув тему «возвращения» полуострова.