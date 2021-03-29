На Суэцком канале возобновилась навигация

https://static.news.ru/photo/0aceda06-90a0-11eb-851c-96000091f725_660.jpg Фото: Mohamed Shokry/dpa/Global Look Press

Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил, что на ранее заблокированном Суэцком канале возобновилась навигация. Суда на текущий момент буксируют.

Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов, — цитирует Мамиша РИА Новости.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.

29 марта спасательные бригады сняли судно с мели. Работы по «освобождению» контейнеровоза были последней попыткой сдвинуть его с места с помощью буксиров. Если бы она не удалась, 30 марта началась бы выгрузка с борта Ever Given контейнеров на плавучие средства.

Ранее NEWS.ru писал, что ответственность за инцидент с перекрытием Суэцкого канала лежит на капитане контейнеровоза Ever Given. С таким заявлением выступил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.