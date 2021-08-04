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В Израиле сработали сирены воздушной тревоги

12:57, 04 августа 2021
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги Кирьят Шмона Фото: ehava Kiryat Shmona Pikiwiki Israel
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Сирены воздушной тревоги прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

Как известно, на открытой местности недалеко от города Кирьят-Шмона упала ракета. О пострадавших информация не поступала.

В армии Израиля сообщили об открытии огня израильская артиллерией по ливанской территории в ответ на ракетный обстрел.

 

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа. По имеющимся данным, израильские военные самолёты атаковали цели в районе Хан-Юнис на юге Газы. При этом руководство Израиля заявляло, что не потерпит «огненного террора» и будет реагировать на запуск воздушных шаров. 

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