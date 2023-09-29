На сайте НАТО вышла статья о возможном применении Россией ядерного оружия На сайте НАТО вышла статья-анализ о возможном применении Россией ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитическая статья, опубликованная на сайте НАТО 29 сентября высказывает предположение о том, что в случае гипотетической войны с НАТО, Россия, возможно, прибегнет к первому применению ядерного оружия. Автор публикации — экс-высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер считает, что это служит обоснованием для призыва усилить «ядерное сдерживание» на восточных границах Альянса.

В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, ощутит необходимость применить ядерное оружие на раннем этапе конфликта, — пишет в своей статье Уивер.

Эксперт делает вывод о том, что НАТО необходимо усиливать ядерное сдерживание.

Для удовлетворения этих требований НАТО необходим ряд постоянно развернутых, обладающих высокой степенью живучести ядерных средств, которые могут надежно пробивать противовоздушную и противоракетную оборону противника с различной взрывной мощностью в оперативно значимые сроки, — указывает он.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил, что у России нет сдерживающих факторов применения ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что его использование возможно в случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет РФ или нанести удар по ее критической инфраструктуре.