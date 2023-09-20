«Сдерживающего фактора нет»: военэксперт о применении ядерного оружия Военэксперт Леонков: у РФ нет сдерживающих факторов применения ядерного оружия

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У России нет сдерживающих факторов применения ядерного оружия, его использование возможно в том случае, если другое государство попытается нарушить суверенитет страны и ее критические инфраструктуры, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с ИА SM.News он уточнил, что на Западе все чаще появляются статьи о вероятности использования тактического ядерного вооружения Москвой, хотя этого не прописано ни в одной доктрине.

Если суверенитет нашей страны будет нарушен и пострадает критическая инфраструктура, то мы вправе воспользоваться доктриной. «…» Оно полетит по тем центрам принятия решений, которые находятся за океаном, — заявил эксперт.

Леонков напомнил, что Россия сосредоточила серьезные силы ПВО на границе с Прибалтикой, чтобы предотвратить ситуации, подобные той, которая произошла в Пскове. Эксперт подчеркнул, что тогда беспилотники были поздно обнаружены и достигли цели. Он отметил, что Украина активно применяет западные технологии в виде дронов для атаки российских территорий. При этом военэксперт уточнил, что, если бы агрессия Прибалтики была доказана и Россия бы применила тактическое оружие, то Вашингтон постарался бы смягчить конфликт.

Потому что администрация Байдена старается управлять эскалацией, которая сейчас происходит, и старается не доводить ситуацию до критического уровня, когда произойдет столкновение двух мировых держав, обладающих ядерным оружием, — заключил Леонков.

Журналист Владимир Соловьев ранее заявил, что страны Прибалтики ответят, если будет установлена их причастность к запуску беспилотников, атаковавших Псков в конце августа. При этом телеведущий выразил уверенность, что дроны вылетали не с украинской территории.