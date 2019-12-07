https://static.news.ru/photo/a7b32d7c-190f-11ea-ba25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Один из самых популярных порталов в мире Reddit, на котором публикуют и обсуждают новости, удалил 62 аккаунта из-за публикации документов, компрометирующих правящую Консервативную партию Великобритании в преддверии парламентских выборов (они состоятся 12 декабря).

За якобы кампанией по вмешательству в выборы, по предположению Reddit, стоит Россия, говорится в заявлении на сайте.

Закрытый британский правительственный доклад с описанием хода переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit был опубликован пользователем, писавшим на английском с характерными для носителей русского языка особенностями, сообщила газета Daily Telegraph.

Под блокировку попали и другие страницы, «уличённые в манипулировании ходом выборов». Руководство сайта утверждает, что все удалённые аккаунты обладали «общей чертой, из чего сделали вывод об их происхождении от одной группы».

Эксперты аналитической компании Graphika считают появление компромата на консерваторов в преддверии выборов целенаправленной «информационной операцией», однако признают, что не обладают достаточной информацией для определения, кто именно за ней стоит.

Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Ники Морган заявила, что якобы имеющее место российское вмешательство в предстоящие парламентские выборы должны вызывать беспокойство, писал ранее News.ru.