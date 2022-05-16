РИА Новости: на окраинах Херсона прогремело несколько взрывов

Военнослужащий РФ / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

На окраинах Херсона слышны взрывы, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Предположительно, эти звуки — результат работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО), сбивающих цели.

Как пишет агентство, за десять минут прогремели три взрыва, предполагается, что российские ПВО ликвидировали объекты в небе.

Ранее, 12 мая агентство сообщило, что российские ПВО сбили над Херсоном два снаряда с кассетными боеприпасами. Тогда в центре Херсона также прогремели шесть сильных взрывов, по предварительным данным, обстрел вели украинские националисты.

На прошлой неделе заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не станет сворачивать с курса интеграции в состав России. По его словам, возвращение под контроль Украины исключено.