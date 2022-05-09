На мемориале воинской славы в Кишинёве нашли две гранаты и патроны

Мемориальный комплекс «Вечность» в Кишинёве, Молдавия / Фото Александр Связин/Sputnik/РИА Новости

В Кишинёве перед церемонией поминовения павших героев Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе «Вечность» обнаружили две деактивированные гранаты и патроны, сообщает ТАСС со ссылкой главу пресс-службы Генерального комиссариата полиции республики Диану Фетко. Отмечается, что инцидент не повлиял на проведение мероприятия.

Были найдены две деактивированные гранаты производства 1973–1974 годов, а также несколько патронов, — рассказала она.

В церемонии приняли участие первые лица страны — премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, председатель парламента Игорь Гросу, министр обороны Анатолий Носатый и депутаты. Они возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы войны минутой молчания.

Утром 9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат в Варшаве российского посла Сергея Андреева облили красным сиропом. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынужденно покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. По словам Андреева, на мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили ему путь и выкрикивали в его адрес оскорбления.

Позже он добавил, что никто из российских дипломатов не пострадал, однако на мемориальном кладбище не было полиции.