На Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры В Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры

Фото: fs.gov.cy

Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в столице Кипра, городе Никосия, сообщили NEWS.ru в пресс-службе центра. По словам собеседника, людей эвакуируют из здания, жертв нет.

Да, [эвакуируют]. Все нормально, все уже нормально, уже все нормально. Все живы, — сказали в пресс-службе.

По данным ТАСС, перед пожаром в РЦНК бросили несколько коктейлей Молотова. Руководитель центра Алина Радченко уточнила, что произошло два сильных хлопка, после чего загорелась стена и крыша. На данный момент место оцеплено, работают пожарные.

Ранее в столице Канады Оттаве неизвестный облил красной краской фундамент забора посольства России красной краской. По словам советника-посланника посольства РФ в Канаде Владимира Проскурякова, инцидент является очередным случаем проявления русофобии, так как нанесен «значительный ущерб посольству РФ».

20 апреля стало известно, что Киевский городской совет намерен изъять землю российского посольства. Отмечалось, что здание пустует, дипломаты уехали перед началом военной операции, а отношения двух стран разорваны.