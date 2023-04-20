В Канаде облили красной краской посольство России В Оттаве неизвестный облил красной краской забор посольства России

Фото: canada.mid.ru

В столице Канады Оттаве неизвестный облил забор посольства России красной краской, передает ТАСС со ссылкой на подтверждение от советника-посланника посольства РФ в Канаде Владимира Проскурякова.

Очередной случай проявления русофобии произошёл в ночь с понедельника на вторник, когда неизвестный в полностью закрывающей лицо маске облил фундамент забора посольства красной краской, тем самым нанеся значительный ущерб посольству РФ, — заявил Проскуряков.

Представительство России передало в МИД Канады требование обеспечить безопасность диппредставительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Проскуряков отметил, что канадское ведомство в Москве по-прежнему работает в штатном режиме и «в полном комфорте». Дипломат требует взаимности от государства.

24 февраля 2023 года неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Кишиневе. Известно, что в этом же здании базируется Российский центр науки и культуры. На место были вызваны полицейские и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма.