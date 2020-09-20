На киевском пивзаводе прогремел взрыв

На пивоваренном заводе в Киеве произошёл взрыв, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия. В настоящее время на месте работают следователи. Причины произошедшего устанавливаются.
На улице Пироговский путь, 137, на Киевском заводе пивоварения Carlsberg Ukraine, произошёл взрыв. Два человека пострадали, — сообщает новостной сайт Вартові еспресо в Facebook.
Уточняется, что пострадавших доставили в больницу.
Как писал NEWS.ru, разрушение одного из технических устройств для распределения газа могло послужить причиной возгорания на промплощадке АО «Новомосковская акционерная компания "Азот"». 18 сентября при проведении пусковых операций после планового остановочного ремонта в цехе «Аммиак-3» произошла разгерметизация технического устройства трубопровода синтез-газа. Это привело к взрыву и возгоранию.
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