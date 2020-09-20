На киевском пивзаводе прогремел взрыв

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94 бывших турецких военных арестованы по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщил источник в судебной системе Турции.

Как сообщает газета Sabah, среди арестованных подозреваемых — бывшие командующие армиями, лейтенанты, унтер-офицеры и сержанты. Сообщается, что операция по задержанию прошла после того, как прокуратура выдала ордеры на аресты в...