На границе с Финляндией сохраняются километровые пробки На границе России с Финляндией сохраняются километровые пробки

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа

На контрольно-пропускных пунктах между Россией и Финляндией продолжают сохраняться километровые пробки, пишет «Фонтанка». По данным издания, длинные очереди из автомобилей появились на границе двух государств вечером 21 сентября.

По состоянию на 8:00 22 сентября на пропускном пункте Торфяновке — Ваалимаа стоит около 75 автомобилей, на КПП Светогорск — Иматра 60 машин, на Брусничное — Нуйямаа — порядка 50 автомобилей. Как пишут пользователи Telegram, очередь двигается крайне медленно.

В Финляндию, Нуйамаа. На финнах зеленка не работает, все через вокзал. Стоим 20 минут, не двигаемся, — сообщает один из пользователей.

Накануне глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну.

Министр сообщил, что его страна не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».

По словам главы МИД, такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Министр сообщил, что его страна собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.

Ранее Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС, говорится в заявлении МИД страны. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.