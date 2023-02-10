На границе Казахстана и России произошло землетрясение На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой 4,4

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Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по ЧС республики. По данным ведомства, очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение было зафиксировано в 15:35 мск в 900 километрах к северо-востоку от Астаны. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Сети появились кадры могил неопознанных жертв землетрясений в Турции, где некоторых погибших хоронят сразу после обнаружения останков. Каждый день катафалки отвозят на кладбища очередных жертв, извлеченных из-под завалов. Перед захоронением у них берут образцы ДНК для дальнейшего опознания.

Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш зафиксировали 6 февраля. Это привело к масштабным разрушениям и в ряде других турецких провинций, в числе которых Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Число погибших составляет около 20 тысяч человек и продолжает расти.