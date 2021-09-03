Мятежные военные задержали президента Гвинеи

Президент Экваториальной Гвинеи Альфа Конде задержан мятежными военными. Об этом сообщает портал Guinee News со ссылкой на достоверные источники.

По его данным, главу государства удерживают бойцы подразделения спецназа, которыми командует полковник Мамади Думбуя.

Источники портала также рассказали , что, помимо президента, задержаны и некоторые высокопоставленные чиновники. Однако их имена и должности не называются.

Кроме того, по словам очевидцев, в районе гвинейской столицы Конакри Камайенн, где находится резиденция главы государства, слышны выстрелы.

Ранее сообщалось, что военные с оружием в руках блокировали президентский дворец в Экваториальной Гвинее. Они также призвали население столицы страны не покидать своих домов. СМИ сообщили, что преданные Конде силы арестовали 25 мятежников, а также заверили, что президент находится в безопасности.