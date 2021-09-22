МВД Украины: в помощника Зеленского стреляли патронами из Венгрии

Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что при покушении на помощника украинского президента Сергея Шефира использовались редкие боеприпасы. Стрелок применил специализированные патроны, изготовленные в Венгрии, отметил офицер в эфире телеканала «Украина 24».

Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь, — пояснил Енин.

Он добавил, что стрельбу по машине Шефира вели не очередью, а одиночными выстрелами. Автомобиль не был бронированным и его изрешетили «как консервную банку», уточнил Енин, комментируя версию, что это было не покушение, а инсценировка.

Для тех, кто всё-таки имеет сомнения касательно инсценировки или реальности тех событий, мог бы предложить довольно простой эксперимент — воспроизведение событий преступления. Достаточно двух добровольцев — и будет вестись огонь на поражение боевыми пулями. Я думаю, что желающие принять участие в таком эксперименте вряд ли найдутся, — предположил замминистра.

Ранее стало известно, что автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину советника Владимира Зеленского попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.