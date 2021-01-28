Муж застрелил тиктокера в присутствии дочери

https://static.news.ru/photo/9a7d8f72-6151-11eb-938f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Бразилии в результате семейной ссоры погибла ТikTok-блогер Элиан Феррейра Сиолин. Муж застрелил её в присутствии их 16-летней дочери.

Инцидент произошёл 24 января. Конфликт между супругами возник во время семейного барбекю. Причиной послужил видеоролик, который Сиолин опубликовала в ТikTok.

Мужу блогера видео показалось чересчур откровенным. Разозлившись, он выстрелил в жену около полутора десятка раз, а затем покончил с собой. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у Сиолин помимо огнестрельных ранений перелом плеча правой руки.

Друзья блогера рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что супруги ссорились довольно часто и не стеснялись выяснять отношения в присутствии посторонних, сообщает Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что популярная в TikTok и Instagram бьюти-блогер Яна Леонова подверглась нападению неизвестного злоумышленника. Он несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение «своими непристойными видео». После этого злоумышленник скрылся.