https://static.news.ru/photo/b9d55b26-ba85-11e9-822a-fa163e074e61_660.jpg Мириам Ривера Фото: Miriam Rivera De Cuervo/facebook.com

Супруг известной мексиканской модели-трансгендера Мириам Риверы считает, что её смерть не была случайной. Он уверен, что это это было продуманное убийство за отказ стать проституткой. Более того, сам он тоже получал угрозы расправы.

38-летнюю звезду реалити-шоу «Что-то о Мириам», а также фильмов для взрослых нашли мёртвой в её доме в Мексике 5 февраля 2019 года. Вспоминая тот трагический день, вдовец Дэниел Куэрво говорит, что у его жены не было депрессии, но она жаловалась на странное отравление.

Утром Мириам позвонила мне [в Нью-Йорк] и сказала, что у неё тошнота и рвота кровью, я сказал ей срочно вызывать врачей и ехать в больницу, — приводит его слова Daily Mail.

Около 12 часов дня состоялся их последний телефонный разговор. Мириам тогда была в больнице. Через несколько часов её нашли мёртвой в её доме в Эрмосильо. Супругу сообщили о самоубийстве. Он поинтересовался возможностью доставить тело к нему в Нью-Йорк, но получил отказ. Оказалось, что усопшую уже успели кремировать.

Вдовец говорит, что когда он начал хлопотать о церемонии прощания, ему поступил телефонный звонок с угрозами. Неизвестный посоветовал мистеру Куэрво не возвращаться в Мексику, в противном случае, сказал он, «мы тебя тоже убьем». Куэрво предполагает, что смерть его жены, возможно, была «выдана за самоубийство» после того, как она отказалась от предложения работать проституткой.

Близкая подруга Мириам Джанетт Эртофт также не верит в самоубийство. По словам приятельницы Мириам, та была полна надежд и планов на будущее:

В последний раз, когда я разговаривала с ней по телефону, за несколько недель до её смерти, она сказала, что вот-вот закончит учёбу и с нетерпением ждёт этого.

Впервые Ривера попала в заголовки газет в 2004 году как звезда фильма «Что-то о Мириам». Несколько мужчин на протяжении месяцев боролись за сердце прекрасной 21-летней модели. В конце она должна была выбрать счастливого победителя. В итоге шоу ознаменовалось скандалом: его участники не знали, что главная героиня — не биологическая женщина.

Позже Мириам приняла предложение сняться в австралийском сериале «Большой брат». В 2010 году появились данные, что модель работает в эскорте. Сама она объяснила это тем, что пыталась подзаработать, чтобы расплатиться за дорогостоящее лечение после трагедии: в 2007 году Мириам выпала из окна в Нью-Йорке, спасаясь от грабителей.

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