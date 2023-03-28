России запретили прикасаться к муми-троллям Наследники писательницы Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России

Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Lok press

Муми-персонажи выступают в тематическом парке «Долина муми-троллей» в Сайтаме

Финская компания Moomin Characters запретила использовать образы сказочных персонажей писательницы Туве Янссон, муми-троллей, на территории России, сообщает VPost со ссылкой на представителя фирмы. Тот подчеркнул, что новые соглашения и продление устаревших оформляться не будут из-за позиции компании. Ранее в ТЦ «Афимолл» в Москве отменили детский праздник «Весенний фестиваль муми-троллей» из-за требований правообладателя.

Информацию об уходе муми-троллей из России подтвердил также и работник агентства Brand4rent, которое представляло интересы Moomin Characters в РФ. При этом он заявил, что вместо персонажей Янссон можно оформить лицензию на Чебурашку. По словам представителя агентства, этот персонаж сейчас как никогда в моде.

Ранее URA.RU сообщало, что организаторам и участникам детских новогодних праздников рекомендовано отказаться от использования образов из западных комиксов и детской литературы. Как утверждается, альтернативой Человеку-пауку, Бэтмену и другим западным героям должны стать герои русских сказок, мультфильмов и кинофильмов.