URA.RU: героев комиксов «импортозаместят» на новогодних праздниках URA.RU: чиновники попросили отказаться от образов западных героев на новогодних праздниках

Фото: Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot/Global Look Press

Организаторам и участникам детских новогодних праздников рекомендовано отказаться от использования образов из западных комиксов и детской литературы, сообщил URA.RU источник со ссылкой на методичку, которую направили городским администрациям. Как утверждается, альтернативой Человеку-пауку, Бэтмену и другим западным героям должны стать герои русских сказок, мультфильмов и кинофильмов.

При подготовке детских мероприятий использовать сюжеты и героев русских народных сказок и фольклора, российских мультфильмов и кино, отказавшись от использования образов из западных комиксов и детской литературы. Сделать акцент на образ русского воина — справедливого освободителя, — передает источник содержание методички.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос, поддерживают ли россияне отказ от новогодних мероприятий в 2022 году. Среди вариантов, которые он предложил пользователям Сети, значатся полный отказ от всех мероприятий, частичные ограничения и празднование в прежнем режиме. Большинство людей проголосовали за второй вариант. По данным опроса ВЦИОМа, 74% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что региональные инициативы по отмене новогодних мероприятий с целью помочь российским военным преждевременны. По словам генерал-полковника, в настоящее время армия обладает всем необходимым оснащением в полном объеме.