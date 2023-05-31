«Можем повторить»: в КНДР признали неудачу запуска спутника-шпиона ЦТАК: КНДР признала неудачный запуск спутника, пообещала вскоре повторить его

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

В КНДР при отправке в космос военного разведывательного спутника «Манниген-1» возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там отметили, что в ближайшем будущем запуск будет повторен.

По информации агентства, запуск произошел 31 мая в 06:27 по местному времени (00:27 мск).

Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа «Чхоллима-1» после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море, — говорится в сообщении.

В Национальном агентстве космического развития заявили, что в срочном порядке предпримут научно-технические меры для расследования и устранения дефектов, выявленных при запуске спутника. Повторный запуск будет произведен «как можно скорее», после ряда частичных испытаний.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года КНДР планирует запустить разведывательный спутник. Предполагалось, что спутник будет использоваться для наблюдения за военной деятельностью США. В Трудовой партии Кореи обвинили Вашингтон во «враждебных действиях по воздушному шпионажу» на Корейском полуострове и близ него.

Как стало известно, Пхеньян уведомил Международную морскую организацию (IMO) о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня 2023 года.