Официальный аккаунт российской столицы появился в популярных в Китае соцсетях WeChat и Weibo. Такое решение принял московский комитет по туризму в рамках продвижения на азиатском рынке.
Первая публикация посвящена празднованию Дня города в Москве, которая в настоящее время является единственным городом России, у которого есть страница в WeChat.
По данным
Помимо этого, путешественники из Китая, число которых за прошлый год увеличилось на более чем 20%, узнают на страницах Москвы о её культуре и истории, сообщает «
Как писал News.ru, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что система tax free, позволяющая иностранцам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года.