https://static.news.ru/photo/83385d1c-d39d-11e9-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный аккаунт российской столицы появился в популярных в Китае соцсетях WeChat и Weibo. Такое решение принял московский комитет по туризму в рамках продвижения на азиатском рынке.

Первая публикация посвящена празднованию Дня города в Москве, которая в настоящее время является единственным городом России, у которого есть страница в WeChat.

По данным mos.ru , аккаунты помогут китайским туристам ориентироваться в столице, особенно тем, кто планирует путешествие самостоятельно. Так, подписчики смогут узнать рейтинг ресторанов и отелей, выбрать интересные музеи и развлекательные места.

Помимо этого, путешественники из Китая, число которых за прошлый год увеличилось на более чем 20%, узнают на страницах Москвы о её культуре и истории, сообщает « Москва 24 ».

Как писал News.ru, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что система tax free, позволяющая иностранцам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года.