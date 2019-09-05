https://static.news.ru/photo/6dbc69e8-d031-11e9-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: АГН "Москва"

Система tax free, позволяющая иностранцам вернуть НДС за купленные в России товары, заработает на территории всей страны не ранее 2021 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.

Глава ведомства сообщил, что таможенники и налоговики до конца 2019 года должны завершить электронную систему чеков tax free.

Что касается распространения tax free на всю страну, мы должны внести эти предложения в правительство к маю 2020 года, в Государственную думу — в сентябре 2020 года, — приводит ТАСС слова Мантурова.

Глава Минпромторга отметил, Совет Федерации с января 2021 года приступит к рассмотрению федерального закона о tax free.

Вернуть НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для этого нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей и оформить на них чек. На алкоголь и табак система tax free не распространяется.

Как ранее писал News.ru, в России разрешили размещать магазины беспошлинной торговли duty free в зонах прилёта. Торговые точки будут созданы в 79 аэропортах, 37 морских и трёх речных портах.

Раньше магазины могли размещаться только в зонах отбытия и были доступны исключительно туристам, прошедшим таможенный контроль.