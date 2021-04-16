Москва запретит россиянам работать в американских посольствах

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Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в ближайшее время российская сторона выпустит заявление об ответе на недружественные действия Вашингтона. При этом Кремль рекомендует послу США в РФ Джону Салливану поехать в свою столицу и провести там подробные консультации.

Мы <...> выпустим заявление МИД, в котором изложим те меры, которые мы одобрили, президент России одобрил эти меры в ответ на абсолютно недружественные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических и юридических лиц и в отношении нашей финансовой системы, — цитирует Лаврова ТАСС.

В частности, Россия запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Ранее она широко использовалась в США.

Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран, — сказал министр.

Кроме того, Москва планирует закрыть безлимитные поездки сотрудников Госдепа в краткосрочные командировки для работы в диппредставительствах в РФ.

Мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных сотрудников Госдепартамента и других ведомств США для работы в американских дипломатических представительствах в России. Предложим здесь установить паритет, чтобы ежегодно, скажем, по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в США и из США в Россию, — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Как ранее передавал NEWS.ru, в СВР заявили о надуманности обвинений в свой адрес со стороны Вашингтона. Они назвали подобные высказывания словоблудием. Об этом сообщает пресс-бюро службы.