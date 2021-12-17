Москва потребовала отозвать решение о вхождении Украины и Грузии в НАТО

Россия требует отзыва решения 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу». По его словам, Москву категорически не устраивает предстоящее вхождение этих стран в НАТО и она намерена с этим бороться.

Мы можем обсуждать «за» и «против», но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но всё же шаг в правильном направлении, — сказал Рябков.

Вместе с тем он также отметил, что несмотря на требование Москвы, готовности Запада к такому шагу нет. В связи с этим, по словам дипломата, российская сторона поставила перед США «целый ряд вопросов, требующих срочнейшего решения».

В апреле 2008 года тогдашний генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в некоторой перспективе могут стать членами Альянса, однако тогда этим странам не предоставили права на присоединение к Плану действий по членству в Альянсе (ПДЧ), выполнение которого является техническим условием вступления в этот военно-политический блок. Однако летом 2021 года сообщалось, что в НАТО близки к консенсусу о том, что у Грузии есть основания получить ПДЧ.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.