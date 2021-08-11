Москва и Токио обсудили план хозяйственной деятельности на Курилах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Стороны обсудили совместный план хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Мотэги затронули вопрос о заключении мирного договора и обсудили моменты, касающиеся совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Особое внимание было уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее в МИД РФ призвали Токио вести работу по улучшению отношений с Россией, а не делать громкие заявления по Курильским островам. Президент Владимир Путин, в свою очередь, анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.