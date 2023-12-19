Стало известно о переговорах Москвы и КНР по одному из ключевых проектов Посол КНР: Москва и Пекин активно обсуждают вопросы по «Силе Сибири — 2»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва и Пекин сейчас активно обсуждают технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2», а также выстраивают модель сотрудничества, рассказал в беседе с РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он выразил надежду, что Россия и Китай будут идти друг другу навстречу для достижения скорейших результатов в этом направлении.

Насколько мне известно, в данный момент стороны активно ведут переговоры по техническим и коммерческим вопросам, обсуждают модель сотрудничества. Для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта. По его словам, это связано в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае и желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель взаимодействия с Россией.

С начала 2023 года Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа. При этом с момента ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году было транспортировано более 50 млрд кубометров голубого топлива.

До этого в «Газпроме» сообщили, что компания установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка Пекина на прокачку по газопроводу «Сила Сибири» превысила контрактные обязательства 23 ноября.