Москва и Каир достигли понимания по выплатам после теракта над Синаем

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о «достижении понимания» Москвой и Каиром по выплатам семьям погибших в крушении самолёта над Синайским полуостровом в 2015 году. В настоящее время прорабатываются конкретные детали осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в ходе переговоров между представителями РФ и Египта теме материальных выплат близким жертв теракта уделялось особое внимание.

В результате предпринятых усилий посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу, — пояснила она.

Представитель МИД выразила надежду на то, что договорённости будут оперативно согласованы между египетской стороной и семьями жертв авиакатастрофы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ будут всячески содействовать этому процессу.

В 2015 году в небе над Синаем произошёл теракт, в результате которого погибли пассажиры рейса авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли находившиеся на его борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным ФСБ, в хвостовой части лайнера сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Авиарейсы в Египет были приостановлены в ноябре 2015-го после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта.