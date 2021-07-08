Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта

Президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на чартерные полёты российских авиакомпаний на египетские курорты. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В своей последней версии указ, который отменён нынешним решением главы государства, допускал только регулярные воздушные перeвозки в Каир и служебные авиапeревозки в Египет. Также он рекомендовал туропeраторам не продавать путёвки в эту страну. Теперь этот запрет не действует, следует из документа.

Ассоциация туропeраторов уже сообщила, что российские компании начинают формировать программы с полётами на курорты Египта. При этом сроки их запуска зависят от выдачи допусков на чартеры.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не разрешались.

13 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортными городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.