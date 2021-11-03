Взрыв прогремел на востоке Афганистана

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Мощный взрыв произошёл в среду в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Отмечается, что неподалёку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). В настоящий момент ведётся перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

#BREAKING

Few minutes ago, a roadside bomb exploded on a Taliban Ranger vehicle near Shabarhan Agha shrine in the 8th district of Jalalabad city. Eyewitnesses said shots were fired after the blast. More details later; pic.twitter.com/dLFNEUkvNv — AÅvaka - Ø¢Ø³ÙØ§Ú©Ø§ News Agency (@AsvakaNews) November 3, 2021

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что командующий силами движения «Талибан» Хамдулла Мохлис погиб в результате атаки на военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.