Взрыв прогремел на востоке Афганистана

Отмечается, что неподалёку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). В настоящий момент ведётся перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

#BREAKING

Few minutes ago, a roadside bomb exploded on a Taliban Ranger vehicle near Shabarhan Agha shrine in the 8th district of Jalalabad city. Eyewitnesses said shots were fired after the blast. More details later; pic.twitter.com/dLFNEUkvNv