16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Взрыв прогремел на востоке Афганистана

12:17, 03 ноября 2021
Взрыв прогремел на востоке Афганистана Фото: STR/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мощный взрыв произошёл в среду в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Отмечается, что неподалёку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). В настоящий момент ведётся перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что командующий силами движения «Талибан» Хамдулла Мохлис погиб в результате атаки на военный госпиталь Сардар Мохаммад Дауд Хан в Кабуле. Взрыв произошёл 2 ноября. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео