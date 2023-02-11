Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

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В субботу, 11 февраля, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Эпицентр толчков находился в 239 км к северо-западу от города Тобело. В этом населенном пункте проживают десять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 45 км.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло отметки в 20 665, пострадали более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.

Ранее представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден заявил, что ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма.