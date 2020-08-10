Турция 10 августа начинает военные учения со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо. Этот район уже становился причиной для споров из-за начала турками сейсморазведки в спорной зоне. Сообщается, что греческие вооружённые силы (ВС) приведены в боевую готовность. Ситуация, сложившаяся в Восточном Средиземноморье, становится всё более критичной из-за позиции сторон.

Тревога в ВС Греции напрямую связана с выходом турецких кораблей в Эгейское море. Мобилизация проводится наспех, особенно в таких взрывоопасных районах, как Эврос (сухопутная граница с Турцией) и Додеканес. В боеготовность, согласно сообщениям, приведена авиация, а также корабли и подводные лодки ВМС Греции. В соответствии с устоявшейся практикой греческие ведомства не опровергают, но и не подтверждают данные о мобилизации, о которой первыми сообщили местные порталы.

Зеркальные процессы наблюдаются с турецкой стороны: десятки кораблей флота республики развёрнуты между Родосом и Кастелоризо как в международных, так и в территориальных водах. Около 17 турецких кораблей находилось в Эгейском море на момент объявления тревоги в Греции. Специально в связи с этим на 10 августа было назначено заседание Правительственного совета национальной безопасности в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса Дворце Максима.

За последние недели это второе по счёту приведение в повышенную готовность ВС Греции. О том, что Турция хочет провести учения с использованием боевых боеприпасов в морской зоне между Родосом и Кастелоризо с 10 по 11 августа, было объявлено официально накануне. Учения стали демонстративным ответом на решение Греции и Египта окончательно определить свои исключительные экономические зоны. Новые рубежи, как следует из карт, опубликованных местными СМИ, пересекаются с теми рубежами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в меморандуме от 2019 года.

Параллельно с этим стало известно, что турецкое исследовательское судно Oruc Reis и сопровождающие его корабли продемонстрировали отказ от передачи сигналов о своём местонахождении. Это породило подозрение, что они хотят скрыть свой реальный маршрут следования. В ответ на это министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в эфире телеканала Open намекнул, что Афины будут защищать свои суверенные права всеми способами, включая военные, если Анкара попытается вторгнуться в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Греции.

Ситуация развивается в ущерб связям Греции и Турции. Так, Афины были проинформированы Анкарой об отказе от двухсторонних зондирующих контактов по морским зонам, которые должны были проводиться 24 августа. Соответствующее объявление последовало за подписанием в Каире договорённостей между Грецией и Египтом о демаркации морских границ и установлении ИЭЗ.

Никос Дендиас Stelios Misinas/www.imago-images.de/Global Look Press

В то же время МИД Турции заявил, что турецкое руководство не признаёт подписанное двумя странами соглашение о рубежах в Средиземном море.

Между Грецией и Египтом не существует морской границы, — утверждается в заявлении ведомства. — Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано, для нас недействительно. Оговорённая в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе, о чём было сообщено ООН.

Турецкие действия вписываются в привычную для Анкары стратегию повышения ставок и балансирования на грани войны, однако в условиях концентрации боевых сил двух стран — региональных оппонентов в одном районе велик риск непреднамеренного конфликта. До сегодняшнего дня наиболее успешным посредником показала себя германская сторона, которая урегулировала предыдущий виток напряжённости. Однако трудно не заметить, что с каждым разом ситуация в Средиземноморье становится всё более взрывоопасной, что осложняет любые посреднические усилия.