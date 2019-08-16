https://static.news.ru/photo/ea5a2304-c07e-11e9-ad13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведёт к наступлению тёмной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет. К таким выводам пришли учёные Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.

По их мнению, применение смертоносного оружия вызовет пожары. Из-за них в атмосферу попадёт 147 млн тонн сажи, которая за несколько недель распространится по всей планете и заслонит солнечный свет, сообщает Daily Mail .

Завеса из сажи будет способствовать падению температуры воздуха более чем на 8 градусов Цельсия. Потребуется десяток лет, чтобы облако сажи осело.

Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решит провести такую ​​атаку, — говорится в исследовании учёных.

Ранее News.ru сообщал, что развязывание Вашингтоном и его союзниками войны против Ирана «подожжёт» весь Ближний Восток. Об этом заявил лидер ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что фронт сопротивления включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен. Это силы, которые отвергают подчинение, позорные сделки и капитуляцию, они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе, заявил Насралла.