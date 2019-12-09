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Руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что Верховный суд Греции должен рассмотреть ходатайство о пересмотре судебных решений насчёт экстрадиции россиянина в США и Францию. Окончательное решение о судьбе обвиняемого в отмывании денег Винника примет министр юстиции Греции.

Мы сейчас в процессе рассмотрения дела об отмене решения о выдаче его во Францию и США, — сообщил ТАСС Мусатов. По словам адвоката, суд должен назначить дату слушаний и принять...