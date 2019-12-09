https://static.news.ru/photo/f21f8d86-1a6a-11ea-a5d4-fa163e074e61_660.jpgИон КикуФото: Mo Tongshe/MOLDPRES/Global Look Press
Новый председатель правительства Молдавии Ион Кику назвал чрезмерными ограничения в отношении российских телеканалов, введённые в стране в 2017 году. По принятому Кодексу о ТВ и радио в Молдавии запрещается трансляция телепрограмм, произведённых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит и Россия.
Пресса должна быть свободной, а люди должны иметь доступ к любой информации, за исключением контента, который искажает правду, продвигает экстремизм или насилие, — цитирует ТАСС Кику.
Как писал NEWS.ru, в 2017 году парламент Молдавии сразу в двух чтениях принял закон о «запрете российской пропаганды», предусматривающий ограничения для популярных в республике российских телеканалов. По словам представившего закон демократа Сергея Сырбу, инициатива поможет обеспечить безопасность информационного пространства Молдавии.