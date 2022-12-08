Молдавия захотела снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья Госсекретарь Боросан: Киеву выгодны поставки электричества из Приднестровья в Молдавию

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины. Об этом заявил в эфире кишиневского телеканала ТВ-8 госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан. Он объяснил это тем, что энергосистемы Молдавии и Украины связаны друг с другом.

Одесская область Украины является большим узлом потребления электроэнергии, и функционирование генерирующей мощности электростанции (Молдавской ГРЭС) позволяет удерживать баланс в этом регионе - Молдавии и юга Украины. Генерирующие мощности из Приднестровья не поставляются на Украину, но энергетические системы Молдавии и Украины связаны, и стабильная работа энергосистемы Молдавии может в кризисной ситуации помочь Украине стабилизировать свою энергосистему, - сказал министр.

Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил, что в декабре Молдавия перенаправит получаемый из России газ в непризнанное Приднестровье. Топливо будет поставляться в том числе на Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО», для выработки электроэнергии. Объем поставок составит 5,7 млн кубометров в сутки. При этом он добавил, что Кишинев возобновит закупки электроэнергии в Молдавской ГРЭС. Согласно подписанному договору, в декабре Молдавия получит 240 тысяч МВт. По словам Спыну, вместе с румынскими поставками этого хватит для того, чтобы обеспечить потребности жителей правого берега Днестра. Что касается газа, то они будут получать его из ранее накопленных запасов.

В свою очередь «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае таких нарушений.