Молдавия опровергла сообщения о переброске бронетехники Румынии к границам

Фото mapn.ro

Правительство Молдавии назвало фейком опубликованную в соцсетях информацию о приближающейся колонне бронетехники Румынии к своим границам. В Telegram-канале местных властей (Prima sursa) говорится о встречном опровержении данных сообщений со стороны Минобороны Румынии.

В связи с новостями, опубликованными на разных онлайн-платформах, о якобы передвижении конвоя военной техники из Румынии к Молдавии и Украине, заявляем, что это ложная информация. Эти данные также опровергло Министерство обороны Румынии, — сказано в сообщении.

До этого пользователи соцсетей распространили видео, на котором колонна бронированных автомобилей начала движение по территории Румынии, якобы направляясь к приграничной территории Молдавии и Украины.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ выразил уверенность в том, что республика должна войти в состав Румынии ради защиты со стороны НАТО и ЕС в случае военной угрозы. Он добавил, что правительству нужно было раньше модернизировать армию, потому как сейчас ей не хватает финансирования и современной техники