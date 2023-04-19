Молдавия не смогла объяснить отказ Минниханову Посол РФ: Молдавия не разъяснила причины отказа во въезде Минниханову и высылки дипломата

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Рустам Минниханов

Молдавские власти не объяснили причин отказа во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову, сообщил посол России в Кишиневе Олег Васнецов. После посещения МИД Молдавии он рассказал, что от властей республики также не удалось добиться внятного разъяснения причины высылки российского дипломата, передает ТАСС. Москва рассматривает эти действия как недружественные шаги, указал руководитель дипмиссии.

Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече. По необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдавии лиц, приглашенных на конгресс народной дипломатии. <...> Мы попросили дать разъяснения, в чем заключалось неподобающее поведение наших сотрудников. Внятного ответа мы не получили, ждем, — сказал Васнецов.

Ранее представитель МИД Молдавии Филип Кожокару объявил, что сотрудника посольства России вышлют из страны. По словам Кожокару, еще двоих российских дипломатов лишили специального допуска в аэропорт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва расценивает отказ Минниханову во въезде в Молдавию как очередной недружественный шаг со стороны Кишинева, направленный на подрыв взаимоотношений двух стран.

Главу Татарстана не пустили в Молдавию 17 апреля, когда Минниханов прилетел в страну для участия в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии, куда его пригласили представители автономии и молдавские депутаты. Минниханов утверждал, что руководство страны объявило его «нежелательным лицом», но власти Молдавии вскоре опровергли это, объяснив отказ во въезде «вмешательством во внутренние дела страны».